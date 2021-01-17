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سميرة سعيد تفاجئ جمهورها بألبوم في 2021 ..تعرف على صناعه

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الديفا سميرة سعيد عن طرحها ألبومًا جديدًا قريبًا، وتعتمد سميرة سعيد طريقة جديدة عليها لطرح ألبومها الجديد بطريقة لم تقدم عليها من قبل، حيث تقوم بطرحه علي مدار العام بالكامل من خلال أغنية أو أكثر  خلال كل شهر.

 

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سميرة سعيد 

 

وشوقت الديفا جمهورها بنشر صورة دعائية للألبوم من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حيث كتبت: "وأخيرًا البوم 2021 ..قريبا".

 

تتعاون الديفا سميرة سعيد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنين فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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