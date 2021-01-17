شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستعيد ذكرياتها مع محمود حميدة و4 عمالقة راحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت النجمة ليلى علوى على أن تكون واحدة من أهم النجمات في السينمات المصرية، كما شكلت ثنائيات عديدة بتاريخ السينما المصرية مع مجموعة من أفضل الأفلام التي لعبتها، ومؤخرًا استرجعت ليلى علوى ذكرياتها مع عدد من تلك الثنائيات عبر 5 صور لها بصحبة عمالقة في تاريخ الفن منهم الفنان محمود حميدة، بالإضافة إلى 4 فنانين رحلوا عن عالمنا تباعًا، هم أحمد زكى، نور الشريف، محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوى.



فاروق الفيشاوى وليلى علوى من فيلم "ألوان السما السبعة" فاروق الفيشاوى وليلى علوى من فيلم "ألوان السما السبعة"

وعلقت النجمة ليلى علوى على الصور التى نشرتها وكتبت فى رسالة لمتابعيها : "حبيتوا أى ثنائى فيهم أكتر"، حيث عملت مع كل هؤلاء النجوم بأكثر من عمل فنى خلال مسيرتها تميزا فيهما بنجاح كبير وثناء من قبل الجمهور.

من ناحية أخرى سبق وحرصت النجمة ليلى علوى، على تهنئة الفنان الكبير فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، بعيد ميلاده، متمنية له المزيد من السعادة و النجاح، وكتبت ليلى، منذ 10 أيام، عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" الفنان العزيز جداً الصديق الراقي والإنسان الغالي فاروق حسني، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة بصحة وسعادة وتلامذة كتير حواليك ومحبين كتير حواليك ويارب 2021 تبقى سنة خير ونحضر معرضك إن شاء الله".



محمود عبد العزيز وليلى علوى من فيلم إعدام ميت محمود عبد العزيز وليلى علوى من فيلم إعدام ميت

وفى سياق آخر تعود ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات بفيلم "ماما حامل"، المقرر عرضه العام الجاري، وتدور أحداثه حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد سلام، سامي مغاوري، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.



ليلى علوى ومحمود حميدة فى فيلم انذار بالطاعة ليلى علوى ومحمود حميدة فى فيلم انذار بالطاعة

وانتهت مؤخراً من تصوير فيلمها "التاريخ السري لكوثر"، ويشاركها بطولة العمل زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين، وتنتظر طرحه فى دور العرض السينمائية أو المشاركة فى المهرجانات السينمائية. يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية هو فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.



احمد زكى وليلى علوى من فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة احمد زكى وليلى علوى من فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة