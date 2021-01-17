شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد عبد العال عن "عودة الأب الضال": عرض أول 30 حلقة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج أحمد عبد العال لاستكمال تصوير أحداث مسلسل "عودة الأب الضال"، بعد توقف عدة أيام بسبب تغيير الديكورات وفى نفس الوقت بسبب حالة الحزن التي يعيشها بطل العمل الكوميديان بيومى فؤاد بعد وفاة والده الأسبوع الماضى.

بيومى فؤاد فى مسلسل "عودة الأب الضال"

وقال المخرج أحمد عبد العال لـ"الخليج 365"، إنه قطع جزء كبير من تصوير الـ 30 حلقة الأولى من المسلسل، الذى تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، موضحا أن العمل يضم 60 حلقة سيتم عرض الـ 30 حلقة الأولى في شهر رمضان المقبل، على أن يتم عرض الـ 30 حلقة الأخرى بعد إنتهاء الشهر الكريم.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل لسنوات طويلة مساعدا ثم مخرجا منفذا مع عدد كبير من المخرجين، ومن بطولة بيومى فؤاد، هالة فاخر، هيدى كرم، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.