دينا فؤاد: أرفض اتهام "جمال الحريم" بالترويج للدجل والشعوذة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحاول الفنانة المصرية دينا فؤاد، تقديم شخصيات متنوعة، ومن يتأمل مشوارها يكتشف أنها لم تراهن على فكرة الانتشار فقط.

وفي مسلسلها الجديد "جمال الحريم" للمخرجة منال الصيفي، والذي يعرض على قناة dmc المصرية، استطاعت دينا فؤاد أن تتصدر مواقع التواصل، وتحتل قائمة الأكثر بحثا عبر موقع جوجل، لبراعتها في تقديم شخصية "حنان" التي يسكنها الجن، فهي تقدم الشر بأسلوب رائع ومقنع.



”الخليج 365” التقت بالفنانة دينا فؤاد، ودار حوار معها حول أسباب حماسها للمشاركة في المسلسل، وكواليس العمل مع الفنانة اللبنانية نور، والرسالة التي يحملها العمل.

بداية ما أسباب حماسك للمشاركة في مسلسل "جمال الحريم"؟

تحمست لأسباب كثيرة منها أن الدور يعد جديدا بالنسبة لي، والعمل يطرح فكرة جديدة وليست مستهلكة، وكنت أشعر أن دوري صعب ويحتاج لوقت طويل للتحضير والتعايش مع الشخصية.

ما الوقت الذي استغرقتِه لتحضير شخصية "حنان"؟

استغرقت عدة أشهر لرسم ملامح الشخصية، وساعدتني كثيرا المخرجة منال الصيفي، لأن هناك خيطا رفيعا يفصل بين أن يصدقك الناس، أو يضحك على الأداء، لذا اجتهدت لإقناع الجمهور بتقديم شخصية المرأة الملبوسة بالجن.





وكيف كانت ردود الفعل حول دورك؟

حمدا لله، أتلقى مكالمات ورسائل إعجاب حول العمل، وأحب التأكيد أن كل المشاركين في المسلسل، بذلوا مجهودا كبيرا حتى يخرج للنور بهذا الشكل الرائع.

وما أصعب مشاهد العمل؟

تعاملت مع كل المشاهد على أنها صعبة، لأن هذه النوعية من الأدوار ليست سهلة، ولم أقدمها من قبل، والمسلسل يعتمد على الرعب والإثارة، ومطلوب من الفنان إيصال الحالة للمشاهد بشكل سليم وصادق.





البعض يتهم المسلسل بالترويج للدجل والشعوذة ما تعليقك؟

أرفض اتهام المسلسل بالترويج للدجل والشعوذة لأنه يحمل رسالة جيدة ستظهر معالمها في الحلقات الأخيرة، وهي أن الإنسان الضعيف يؤمن بالدجل والخرافات، لكن الإنسان صاحب الإيمان القوي يسير في اتجاه آخر تماما.

حدثينا عن كواليس العمل مع الفنانة نور اللبنانية؟

سعيدة بالعمل معها جدا، فهي تهتم بتفاصيل الشغل، وتبذل مجهودا رائعا في العمل، قدمت معها مباراة تمثيلية ناجحة بسبب حبنا لموضوع المسلسل تحت إدارة المخرجة منال الصيفي الرائعة.





هل تمنيت عرض المسلسل في موسم شهر رمضان؟

أعرف جيدا أن الأعمال عندما تعرض في شهر رمضان تحقق نسبة مشاهدة عالية، وسبق أن عرضت لي أعمال كثيرة في الشهر الكريم، وحققت نجاحا كبيرا وآخرها المسلسل الوطني المتميز "الاختيار"، الذي عرض في رمضان 2020.

ولكنني مؤمنة بأن العمل الجديد يفرض نفسه في أي وقت، المهم أن يحمل العمل الفني كل مواصفات الجودة، من حيث الفكرة وأداء الفريق المشارك في تنفيذه.

ما مشروعك الفني المقبل؟

أشارك في مسلسل بعنوان "اللي ملوش كبير" بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، وأجسد في هذا العمل شخصية فتاة من حارة شعبية، تتزوج من الخديو، الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، وسيعرض المسلسل في رمضان القادم.