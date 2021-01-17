شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تحتفل بوصول متابعيها على إنستجرام لـ 200 مليون متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان بوصول متابعيها إلى 200 مليون متابع على إنستجرام، حيث نشرت أكثر من صورة لها، وكتبت: "200 مليون، شكراً لحبكم الكبير".



كيم كارداشيان

من ناحية أخرى أعلن مغنى الراب الأمريكي كاني ويست، عن رغبته في إعادة كتابة ألبومه العاشر "Donda"، حيث سيكشف فيه تفاصيل علاقته وانفصاله عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، وذلك بعد تقدمت بطلب طلاق بعد أكثر من 6 سنوات من الزواج.



كيم كارداشيان

وقال مصدر مقرب من كاني ويست لصحيفة "ذا صن" البريطانية، "ألبوم كانى الجديد سيكون حول علاقته وانفصاله عن كيم.. ويعمل عليه منذ عدة أشهر"، متابعا: "طلبت كارداشيان من ويست عدم إذلال عائلتها علنا، لكن مغني الراب يعتزم إخبار المعجبين بالتفاصيل.. كاني لن يدلي بأي تصريحات، لكن الألبوم الجديد سيحتوى على أغانى تكشف معاناته على مر السنين"

و كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن أسباب طلب نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان الطلاق من زوجها مغنى الراب الأمريكى كانى ويست بعد زواج دام أكثر من 6 سنوات ومن أهمها رفض ويست علاجه من الاضطراب ثنائى القطب.، مؤكدة أن طلاقهما أصبح قريبا وأنه مسألة وقت لا أكثر،



كيم كارداشيان وصورة أخرى

ومن الأسباب المهمة أيضا هو عدم مساعدة كانى ويست لكيم فى رعاية أطفالهما الأربعة، حيث يقيم فى مزرعته البالغ ثمنها 14 مليون دولار فى وايومنج بينما تعيش كيم والأطفال فى قصر كالاباساس، ومع عدم وجود خطط لدى كانى للعودة إلى كيم، فقد رأت أنه لا يوجد بديل لهذا الوضع سوى الطلاق.

وقال مصدر مقرب من العائلة لصحيفة ذا صن البريطانية، "لم ترغب كيم فى شيء أكثر من جعل زواجها ينجح.. لقد دعمت كانى فى اختياره للترشح للرئاسة وحاولت تعديل الوضع حتى بعد أن قام كانى الكشف عن حياتها الخاصة للعالم".