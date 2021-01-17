فن ومشاهير

الخليج 365 ينشر صورا خاصة لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى ذكرى وفاتها

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القاهرة - سامية سيد - حصل " الخليج 365"، على مجموعة من الصور الأسرية الخاصة للفنانة الراحلة فاتن حمامة، مع أشقائها ناهد وليلى وسمير وأبناء أشقاءها وأبناءها، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية لرحيل سيدة الشاشة العربية.

الصور التى ينفرد بها ”الخليج 365”، للحظات عائلية عاشتها الراحلة مع أسرتها فى باريس وفى مصر، والتى كانت من أبرزها سلام شقيقتها ليلى وزوجها على الراحلة فاتن حمام فى افتتاح فيلم الحب الكبير فى بيروت وخلفهم الموسيقار الراحل العظيم فريد الأطرش بطل الفيلم.

 

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وفي صورة أخرى لها أثناء فرح شقيقتيها  الصغيرة ناهد ويوجد بها هي ووالدتها وأشقائها ليلي ونجلتها نادية ذو الفقار  

 

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ضمن مجموعة الصور الخاصة للراحلة فاتن حمامة كانت صورتها مع شقيقها الراحل اللواء منير حمامة

 

 

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وفي صورة نادرة اخرى للراحلة فاتن حمامة مع شقيقتها ليلى 

 

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وفي صور أخرى الأسرية التي حصل الخليج 365 عليها، للراحلة فاتن حمامة جمعتها مع أبنائها نادية ذو الفقار وطارق عمر الشريف وشقيقتيها ليلى وزوجها في باريس 

 

 

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ويمر اليوم ١٧ يناير الذكرى السنوية على رحيل سيدة الشاشة العربية الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، التى تعد إحدى أهم فنانات الزمن الجميل، والتى استطاعت أن تدخل قلوب محبيها بأدوارها المميزة وأدائها التمثيلى الراقى منذ ظهورها عندما كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات.

 


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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