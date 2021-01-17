شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة في الستينيات تجمع دينا الشربيني بريهام عبد الغفور فى مسلسل "قصر النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج خالد مرعي تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "قصر النيل" وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لدينا الشربيني على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور في تعاون جديد بعد النجاح الكبير لـ"زي الشمس"، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها.

المسلسل تم بناء ديكور خاص له خصوصا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاما واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.