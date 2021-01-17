شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال: "قريبًا أول أعمالى للجمهور السعودى والخليجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان رامى جمال، عن تقديمه أغنية خليجية جديدة، وتعاون فيها مع الأمير سعود بن محمد بن عبد الله الفيصل.

وغرد رامى جمال، عبر حسابه على تويتر: "قريبًا أول أعمالي للجمهور السعودي والخليجي كلمات الرائع الأمير سعود بن محمد بن عبد الله الفيصل أوعدكم بعمل مختلف ورائع وإن شاء الله ينول إعجابكم وللجمهور المصري أول غنوة مصرية خلال عشرة أيام إن شاء الله".



رامى جمال

وسبق وجدد الفنان رامى جمال التعاون الفنى مع الشركة المنتجة لألبوماته السابقة، حيث تم الاتفاق على تقديم ألبوم غنائى جديد يطرح أولى أغنياته خلال أيام، على أن يتم طرح باقى الألبوم على مراحل فى عام 2021، ليكون هذا الألبوم هو الخامس لرامى جمال مع الشركة، بعدما قدم معهم ألبومات "ملناش إلا بعض" و"فترة مش سهلة" و"ليالينا" و"أنا لوحدى".

وكان آخر ألبومات رامى جمال بعنوان "أنا لوحدى" والذى طرحه فى فبراير العام الماضى، وتضمن 14 أغنية هم "استغنيت"، "مش ملاحظ حاجة"، "فاهماني"، "بيهم كلهم"، "أنا لوحدي"، "مين غيرك فى القلب"، "يا مراكبي"، "اللى مشيوا"، "مش دلوقت"، "سقف"، "ما غيرتش"، "خليكي" "عيونك خطر"، "لى قلبك سلام".