شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تكشف عن مفاجأتها المقبلة: "وأخيرًا ألبوم 2021 قريباً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة سميرة سعيد جمهورها لأحدث ألبوماتها الغنائية، حين أكدت عن مفاجأة أعربت من خلالها عن أن أغانى الألبوم بصدد النزول قريبًا خلال العام الجارى، حيث نشرت صورة جديدة لها، وعلقت: "وأخيرًا ألبوم 2021 قريبًا"، وما أن نشرت الصورة حتى انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها وأصدقائها مثلما حصل مع المطرب سعد لمجرد الذى كتب: "فى القمة عزيزتى سميرة".



سميرة سعيد

من ناحية أخرى وجهت الديفا سميرة سعيد الشكر لفريق عمل تليفزيون ”الخليج 365” وذلك من خلال الحلقة التى خصصها التليفزيون للاحتفاء بمسيرة سميرة سعيد الممتدة فى عيد ميلادها مع الزميل على الكشوطى، وقالت الديفا سميرة سعيد لفريق عمل التليفزيون "برافو برافو برافو بتعملوا شغل هايل"، وذلك يوم الأربعاء الماضى فى الـ 13 من الشهر الجارى.



سميرة سعيد على انستجرام وسعد لمجرد يعلق لها : فى القمة

وكانت الديفا سميرة سعيد قالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" بمناسبة حصول الموقع على جائزة الصحافة الذكية، إنها شاركت فى حفل تدشين موقع ”الخليج 365”، وكانت شاهدة على هذا الصرح الكبير، وكانت على يقين بأن هذا الصرح على مر السنوات سيكون من أهم المنابر الإعلامية فى العالم العربى، مؤكدة أنه استطاع أن يتطور ويوسع من منافذه بإنشاء راديو الخليج 365 ثم تليفزيون الخليج 365 الأونلاين فى مواكبة للعصر وفى خطوات سباقة للجميع.

وأضافت الديفا سميرة سعيد أن ”الخليج 365” حقق الكثير من أهدافه متمنية أن تكون جائزة الصحافة الذكية تتويجا لمجهود كل العاملين المخلصين فى الخليج 365 وتكون الجائزة محفزة لجوائز أخرى جديدة، واختتمت حديثها لـ الخليج 365 قائلة "من قلبى ألف مبروك ودى جائزة مستحقة".

وفي سياق متصل حقق كليب الديفا سميرة سعيد، "قط وفار"، أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، والتى تمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.