شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري بالملابس الصعيدية في كواليس تصوير مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة لها من كواليس تصوير مسلسل "موسى" الذي يلعب فيه محمد رمضان دور البطولة، معلقة: "موسى.. ملحمة"، وقد لاقت الصورة تفاعلاً كبيرًا بين متابعيها وانهالت عليها التعليقات بتهنئتها على المشاركة في المسلسل، حيث علقت عليها الفنانة روجينا قائلة: "مبروك يا عمري".



عبير صبري عبر انستجرام

ومسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.



عبير صبري

وفي وقت سابق، خضعت الفنانة عبير صبرى لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة شتوية مناسب للأجواء التى نعيشها حالياً، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ولاقت إعجاب متابعيها، وذلك بعد أيام من تصدرها التريند بسبب ظهورها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة.

وأطلقت عبير صبرى العديد من التصريحات القوية، منها أن مشاهد الإثارة التي قدمتها في بدايتها أضافت لها الكثير، وأن معظم الفنانين فى بدايتهم لم تكن الموهبة فقط هى المحور ولكن هناك الشكل والأدوار الجريئة، وصرحت أيضاً في أن لديها خطوط حمراء في حياتها وترفض أى أدوار جريئة، وأيضاً مشاهد القبلات ترفضها الآن.

وقالت عبير صبرى أيضاً في الحلقة أنها ندمت على استعجالها في لبس الحجاب دون أن تكون واثقة وندمت كذلك على خلعه ومن الممكن أن تعود إليه مرة أخرى، وصرحت أيضاً بأن زوجها لم يطلب منها الاعتزال ودائماً ما يشجعها وفخور بأعمالها، كما نفت اجرائها لأى عمليات تجميل وأن صورتها كما هي منذ أيام الجامعة.