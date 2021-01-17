شكرا لقرائتكم خبر عن لؤي يحتفل بنجاح أعماله الأخيرة في ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النجم لؤى، مقر مؤسسة الخليج 365، للاحتفال بنجاحاته وأغانيه في الفترة الأخيرة، وكان في استقباله الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن والزملاء عادل عبدالله وعماد صفوت وبهاء نبيل ومصطفى القصبى .

وأجاب لؤى عن الأسئلة التي وجهت له من قسم الفن باليوم السابع والتي دارت حول غيابه عن الإعلام والسوشيال ميديا وعن نجاح ألبومه الأخير "على خيرة الله" وأغنية "آخر نسخة" الذى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا، كما تحدث عن دخوله مجال التمثيل في الفترة المقبلة، كما أجاب على بعض أسئلة جمهور جمهور الخليج 365.

وأشاد لؤى بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلاً عن إعلانه عن متابعته لأخباره الفنية وأخبار فنانى الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

واختتم النجم لؤي عام 2020 بإصدار أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "آخر نسخة" على يوتيوب، والكليب من إخراج عادل سرحان الذي أظهر لؤي بصورة مختلفة عن أعماله السابقة في قالب استعراضي رومانسي، والأغنية من كلمات نور عبدالله ، ألحان مصطفى العسال، توزيع أدهم دهيمة، ماسترينج أمير محروس.























































