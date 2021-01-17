شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى: السادات لم يتدخل لإيقاف برنامج النادى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان سمير صبرى أنه لم يكره الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك بعد قرار وقف برنامج "النادى الدولى" لأنه، حيث أشار صبري إلى أن السادات لم يكن له دخل في وقف البرنامج .

وأضاف صبرى خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، قائلا: "القصة إن مدام فيفى عبده كانت ضيفتى في حلقة قالت أنا من بلد الرئيس ميت أبو الكوم، وأنا طلبت من المخرج حذف التصريح ده في المونتاج ثم سافرت لندن كان عندى مسلسل هناك وفضلت هناك لمدة شهرين وعلمت بوقف البرنامج بعد عودتي..فذهبت إلى همت مصطفى بعد عودتى، والموضوع انتهي وطلع قرار بعودة برنامج النادى الدولي تاني، ووقتها الرئيس زعل جدا من قرار الوزير بوقف البرنامج و طلع قرار بعودته مرة أخرى" .

وتابع صبري: "وساعتها رحت لـ تماضر توفيق رئيسة التليفزيون وقتها وكان المخرج غير كلامه في التحقيق وأنكر إنى قولت ليه احذف جملة فيفى عبده في المونتاج، ونصفتني تماضر توفيق".

كما كشف الفنان سمير صبرى، أنه لم ير وثيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسنى لكنه أكد أنه هناك حبا كبيرا بينهما كما لمس الغيرة من قبل حليم وسعاد، قائلا خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على "قناة الحياة":"حليم كان يراقب سعاد حسنى ويذهب ليقف تحت عمارات أصدقائه ليعرف إذا كانت سعاد تقضى سهرات لعب الكارت أم لا، كان فى قصة حب كبيرة لكن جواز أنا ماشوفتش بعينى".

وعن لغز رحيل السندريلا سعاد حسنى، قال سمير صبرى: حسب تقرير الطبيب الشرعى مافيش كسر فى الدماغ وهذا دليل أنها لم تسقط لكن تم قتلها.