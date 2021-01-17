"موسيماني لم يخطئ"..الحلفاوي يعلق على تعادل الأهلي والبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "براڤو محمد يوسف وكتيبة الدفاع.. هارد لك للأهلي.. التوفيق لم يحالف تسديداته والاختراق كان صعبًا".

وغرد مرة أخرى، قال فيها: "موسيماني لم يخطئ.. وتغييراته صحيحة تمامًا.. لكنها الكرة عندما تعاند.. وسبق له الفوز أمام دفاعات شبيهة باليوم".

يذكر أن، مباراة الأهلي والبنك الأهلي، أقيمت مساء اليوم الأحد، على "استاد حرس الحدود" بالمكس في الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

