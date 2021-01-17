"قصر النيل".. جريمة في الستينيات تجمع دينا الشربيني وريهام عبدالغفور برمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بدأ المخرج خالد مرعي تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "قصر النيل"، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إنتاج محمد مشيش i productions .

العمل بطولة دينا الشربيني في تعاون جديد بينها وبين المنتج محمد مشيش بعد "جراند اوتيل" و"زي الشمس" و"لعبة النسيان".

ويشارك دينا بطولة العمل كل من: ريهام عبد الغفور في تعاون جديد بعد نجاح "زي الشمس"، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبدالله وصبري فواز ومحمد محمود عبدالعزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة.

المسلسل تم بناء ديكور خاص به، ويدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاما واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.