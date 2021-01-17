خدعها في البداية وضايقه العمل معها.. قصة فاتن حمامة وعمر الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رغم افتراقهما والطلاق الذي وقع بينهما، بعد 20 عامًا تقريبًا من الزواج، الذي أثمر عن ابنهما طارق، وارتباطها هي بزوج آخر بعده، أحبته وسعدت بحياتها معه، إلا أن الجمهور مازال يعتبر قصتهما أيقونة للحب والرومانسية، هما الفنان عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة التي يمر اليوم 17 يناير الذكرى السادسة على رحيلها.

في حواره عن حياته الشخصية مع الصحفية الفرنسية ماري تيريز جينشار بعنوان "الرجل الخالد" والذي نُشر جزء منه في كتاب "وجوه" ضمن إصدارات الدورة الـ37 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تحدث عمر عن علاقته بالفنانة فاتن حمامة.

عمر أكد أنه خدع فاتن في لقائه الأول، فبعد أن وقع اختيار المخرج يوسف شاهين عليه ليؤدي دور البطولة في فيلم "صراع في الوادي"، تبقى أمر واحد أن تراه البطلة وهي فاتن وتوافق عليه، وبالفعل دعتهما لتناول كوب شاي في منزلها، ولشدة تمسكه بالتجربة فكر أن أدائه التمثيلي قد يكون أقل من المتوقع ولا يؤهله لهذا الدور، فاختار أن يؤدي أمامها مشهد من مسرحية "هاملت" لشكببير، قائلا "كنت أعرف أنها لن تفهم كلمة واحدة من الحوار، وأن محاولتها متابعته قد تصرفها عن التدقيق في أدائي، وفعلا راحت فاتن تتابع تمثيلي وهي تتظاهر بالاهتمام ثم أبدت موافقتها ففزت بالبطولة".

وتحدث ضمن حواره عن عقبة كبيرة واجهتهما قبل الزواج، وهي اختلاف الديانة فهي مسلمة وهو مسيحي، وكن عليه أن يغير ديانته كي يتزوجها، يقول "توجهت لأحد رجال الدين الإسلامي، وعرضت عليه الأمر، فقام بتلقيني المبادئ الأساسية للإسلام، نطقت بعدها أمامه الشهادتين، ووقعت على وثيقة سمية تثبت اعتناقي الإسلام".

وعن زفافه قال "كان حفل زواجنا بسيطا وجميلا وقد تم في 5 فبراير 1955، وكان لفاتن ابنة من زوجها الأول، هي نادية، وقد تبنيتها عندما مات والدها بعد الزواج بعامين".

بعد الزواج تعاون كثيرا عمر مع فاتن، ورغم حبه الكبير لها وإيمانه بان زواجه بها ساعده في استكمال مشواره، إلا أنه كان يتضايق من العمل معها، موضحا "كان في أعماقي شعور دفين بأن شمسها تخسف وجودي، وعندما كنت أمثل فيلما مع غيرها من الممثلات أشعر بالحرية، أشعر ساعتها فقط أني ملك نفسي واني البطل فعلا".

فاتن حمامة إحدى نجمات زمن الفن الجميل، لُقبت بـ"سيدة الشاشة العربية"، شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام المهمة، بينها: "الخيط الرفيع"، "أفواه وأرانب"، "أريد حلا"، "الحرام"، "صراع في الميناء"، "ولا عزاء للسيدات"، "امبراطورية م"، "الطريق المسدود".