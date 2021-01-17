ابنة رجاء الجداوي تهنئ دلال عبدالعزيز بعيد ميلادها "بحبك أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الفنانة دلال عبدالعزيز بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 17 يناير الجاري.

نشرت صورًا، عبر حساب والدتها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مهما قولت مش ممكن أعبر عن اللي مامي كانت هتكون عاوزة تقوله بس، كل سنة وحضرتك طيبة وسعيدة وبصحة وفي هنا وحب يا تؤام روح مامي وحبيبتها وصديقتها الغالية، بحبك أوي".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".