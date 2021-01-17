الرئاسة الأمريكية.. 7 أفلام ومسلسلات اخترقت البيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتجه نظر العالم بأكمله حاليًا صوب الرئاسة الأمريكية، بكل ما تمر به من متغيرات وصعاب مثلت سابقة في مسار التاريخ السياسي الأمريكي.

وعلى مدار الأعوام السابقة، مثلت الرئاسة الأمريكية تربة خصبة لأفلام هوليوود، التي استغلت ملحمية الأحداث السياسية لتجسيد أفلام ومسلسلات مميزة.

موقع "رولينج ستون" الأمريكي، يرصد في التقرير التالي أبرز الأفلام والمسلسلات السياسية الأمريكية الرئاسة الأمريكية.



1- Southside with You





فيلم "ساوثسايد ويز يو"، بطولة باركر سويرز وتيكا سومبتير، وينتمي إلى فصيلة الدراما الرومانسية الذاتية عن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل روبنسون.



2- LBJ





فيلم "ليندون بينز جونسون"، بطولة وودي هارلسون، ويتناول الحقبة السياسية التي تلت اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي، وبداية تولي ليندون جونسون الرئاسة الأمريكية.



3- Elvis and Nixon





فيلم "ألفيس ونيكسون"، بطولة مايكل شانون وكيفن سبيسي، ويدور حول الحقيقة غير المعلنة عن طبيعة لقاء ملك الروك أند رول ألفيس بريسلي والرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون، هذا اللقاء الذي أسفر عن مواقف كوميدية خالدة وصورة هي الأكثر طلبًا في الملفات الوطنية.



4- The Politician





مسلسل "السياسي"، بطولة بين بلاث وجوينيث بالترو، ويتناول محاولة سياسي شاب تحقيق حلمه في أن يصبح رئيس أمريكا.

صدر المسلسل عام 2019، وما زال مستمرا حتى الآن، مسجلًا لحظات اقتراب السياسي من كرسي أهم رجل في العالم.



5- Madam Secretary





مسلسل "سيدتي الأمين"، بطولة تيا ليوني وتيم دالي، ويتناول تحول أستاذة العلوم السياسية الجامعية إلى وزيرة الخارجية الأمريكية.



6- House of Cards





مسلسل "هاوس أوف كاردز"، بطولة كيفن سبيسي وروبن رايت، ويعد واحد من أشهر وأكثر المسلسلات السياسية شعبية.

يدور المسلسل حول الطموح السياسي لرجل الكونجرس فراند أندروود ووصوله إلى منصب رئيس أمريكا بالاحتيال والفساد.



7- The Comey Rule

مسلسل "ذا كومي رول"، بطولة براندون جليسون، ومقتبس عن السيرة الذاتية لرئيس إف بي أي جيمس كومي، ويتطرق إلى بداية حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.