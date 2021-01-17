شكرا لقرائتكم خبر عن هل تطلق آديل ألبومها الغنائى الجديد خلال الشهر المقبل؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الملايين من محبى وعشاقى النجمة العالمية آديل من شتى أنحاء العالم إطلاق ألبومها الغنائى الجديد الذى طال انتظاره واعتبرته وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية أنه مادة دسمة للـ "تكهن" .

وقد يرى ألبوم آديل الجديد النور فى وقت أقرب مما كان متوقعا وذلك حسب عدد من التقارير المتداولة، حيث أكد آلان كار وهو صديق آديل المقرب، أن المشروع الذى طال انتظاره قد يتمك اطلاقه خلال الشهر المقبل، ففى مقابلة مع Grazia Daily UK ، سُئل الممثل الكوميدي: "يشاع أن ألبومها سيصدر فى فبراير المقبل .. من هى من بين هؤلاء "أديل أم ريهانا أم كاردى بى؟"

ورد آلان كار فقال : " فى الحقيقة لقد سمعت بعض مقاطع الأغنيات.. إنه لأمر مدهش، مدهش للغاية "، وهو التصريح الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها موقع "راب اب" و "اوفيسيال ".

وفى الواقع لم تصدر أديل أى بيان أو معلومة حول الموعد الرسمى لألبومها الجديد الذى ينتظره الملايين حول العالم وتركت المواقع والصحف تتكهن باستمرار دون الالتفات لهم.