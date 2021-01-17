شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تروج ديمى لوفاتو لـ DANCING WITH THE DEVIL وتنتظر عرضه 23 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية ديمى لوفاتو قررت أن تروج على طريقتها الخاصة لـ"DEMI LOVATO: DANCING WITH THE DEVIL " وهو عمل وثائقى سيعرض على قناتها الخاصة على "يوتيوب" ويضم الكثير من تفاصيل أصعب الفترات فى حيتها وهى تناولها جرعة زائدة من المخدرات مما جعلها تقترب من الموت.

نشرت ديمى لوفاتو على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم اكثر من 96.8 ملين شخص صورة جديدة لها و علقت عليها فكتبت لوفاتو : " كان هناك الكثير أردت أن قوله ، لكننى كنت أعلم أنه كان على أن أقول ذلك بشكل صحيح ، سيتم بث " DEMI LOVATO: DANCING WITH THE DEVIL " على "YouTube " بدءا من 23 مارس المقبل " .

واستكملت لوفاتو : " شكرا لعائلتى وأصدقائى ومعجبينى على دعمهم لى و بقائهم بجانبى على مر السنين وأنا أتعلم وأكبر .. أنا متحمسة جدا لمشاركتكم هذه القصة أخيرا ".

تستعرض ديمى لوفاتو فى العمل الكثير من تفاصيل تعرض حياتها للخطر و ذلك بعد تعاطيها جرعة من المخدرات الزائدة لعام 2018 و هى فترة من اصعب فترات حياة لوفاتو ونًقلت نجمة البوب الشهيرة للمستشفى ثم دخلت فى مرحلة إعادة التأهيل ، و العمل يحمل عنوان " DEMI LOVATO: DANCING WITH THE DEVIL" وهو من إخراج Michael D. Ratner ، و من المقرر أن يتم عرضه فى شهر مارس المقبل على القناة الرسمية للنجمة الشهيرة على " يوتيوب" .

ووفقا لبيان صحفى ، سيقدم العمل نظرة صادقة إلى الوراء فى واحدة من أكثر الأوقات صعوبة فى حياة ديمى لوفاتو حيث تكشف عن صدماتها السابقة وتكتشف أهمية صحتها الجسدية والعاطفية والعقلية ، كما أوضحت لوفاتو قائله : "لقد مر عامان منذ أن واجهت أحلك نقطة فى حياتى ، والآن أنا مستعدة تماما لمشاركة قصتى مع العالم ".