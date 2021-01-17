شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول للملحن عمرو مصطفى بعد إصابته بكورونا فى حفل زفاف نادر حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الملحن والمطرب عمرو مصطفى، ليلة أمس السبت في حفل زفاف الموزع الموسيقى نادر حمدى الذى أقيم بأحد فنادق مصر الجديدة ويعتبر هذا أول ظهور له بعد تعافيه من فيرس كورونا الذى أصابه فى نهاية شهر ديسمبر الماضى ولقد كشف الشاعر خالد تاج الدين عن إصابة الملحن والمطرب عمرو مصطفى بفيروس كورونا في نهاية شهر ديسمبر الماضى.

عمرو مصطفي

حيث كتب عبر حسابه على موقع فيس بوك: "أخويا وحبيبى الفنان عمرو مصطفى كورونا إيجابي.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة إن شاء الله"، وما إن كتب ذلك حتى تفاعل معه الكثيرون من محبى عمرو مصطفى ممن حرصوا على الدعاء له.

عمرو مصطفي

من ناحية أخرى سبق وحرص المطرب والملحن عمرو مصطفى، على توجيه الشكر لعدد من زملائه الذين ساعدوه فى بداية حياته الفنية، مشيرًا إلى أنه يدين لهم بالفضل، كما أنه يستعد لمرحلة جديدة بعد 20 عامًا قضاها فى مجال التلحين.

وكتب عمرو مصطفى، آنذاك عبر حسابه بموقع فيس بوك: "الدكتورعادل عمر (شاعر-فنان-مدرس-إنسان) الشاعر عنتر هلال (شاعر-رسام-اب حنون) الموزع طارق مدكور (موزع عالمى-أخ كبير-طباخ ماهر) هؤلاء جميعهم ساعدونى فى بداياتى بكل ما يملكون من طاقة بدون انتظار مقابل بدون استغلال لموهبتى.

وأضاف: "أدين لهم بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى وأشكرهم من قلبى، هكذا أغلقت المرحلة الأولى فى حياتى الفنية 20 سنة تلحين بداية حياة فنية جديدة، ألحان واكتشاف مواهب مصرية، وغناء وتنطيط هتبهروا بالقادم إن شاء الله".