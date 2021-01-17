شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يصور المشاهد الأولى من مسلسله "النمر" بمدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم محمد إمام مشاهده في مسلسله "النمر" بمدينة الإنتاج الإعلامى، ويستمر التصوير عدة أيام، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في دراما رمضان المقبل، كما يناقش العمل قصة صعود ورحلة كفاح لبطل العمل في إطار أكشن.

وأحداث مسلسل "النمر"، بها العديد من قصص الحب المتعددة تكشفها الحلقات الأولى من العمل، كما يظهر بطل العمل في لوك وشخصية جديدة عن أعماله السابقة.

المسلسل يجمع إمام بكل من هنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل.

يشار إلى أن محمد إمام شارك في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً ساحقاً في رمضان الماضى، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى ، وإنتاج سينرجى.