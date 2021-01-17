فيبي تكشف تفاصيل جديدة عن حلقة “FRIENDS” الحصريّة… متى يبدأ التصوير؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أكثر من 15 عاماً على غيابه عن الشاشات، أكد نجوم مسلسل “F.R.I.E.N.D.S” الشهير، جينيفر أنيستون، وكورتيني كوكس، وديفيد شويمر، ومات ليبلان، وماثيو بيري، وليزا كودرو عودتهم إلى الشاشة في حلقة واحدة حصرية ستبث عبر قناة “إتش بي أو ماكس”. وعرف المسلسل الذي تم بثه بين عامي 1994 و2004 ناجحاً كبيراً. لكن تمّ تأخير إنتاج الحلقة التي إلى آذار (مارس) 2021 بعد انتشار جائحة كورونا في آذار الماضي.

وأفاد موقع “إي نيوز” الأميركي أنّ الممثلة ليزا كودرو، المعروفة بشخصيّة فيبي بالمسلسل، قدّمت تحديثاً عن خطط الإنتاج في إحدى مقابلاتها عبر البث الصوتي التي صدرت يوم الخميس 14 كانون الثاني (يناير)، قائلةً: “سيبدأ التصوير في أوائل الربيع”، مضيفةً: “لقد صوّرت شيئاً مسبقاً للحلقة. سنصوّر الحلقة بالتأكيد”. كما أوضحت أنّها حلقة واحدة فقط وليست “إعادة إحياء للبرنامج”.

وتابعت كودرو: “لا يوجد نص للحلقة. نحن لا نصوّر شخصياتنا، بل نصوّر أنفسنا خلال اجتماعنا سوياً، وهو أمر نادراً ما يحدث ولم يحدث أبداً أمام أشخاص من خارج مجموعتنا منذ عام 2004، عندما توقفنا عن تصوير المسلسل”.