نادية الجندي: نفرتيتي شجعتني على الظهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: خطفت النجمة نادية الجندي الأنظار بعد ظهورها بالزي الفرعوني من خلال شخصية نفرتيتي، إبان مشاركتها في برنامج المسابقات الشهير “إنت مين”، الذي يضم لجنة تحكيم تتألف من كوكبة من النجوم، هم: مهند الحمدي، سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد.

وفي تصريحات لصحيفة “النهار” تحدّثت الجندي عن كواليس ظهورها بالزي الفرعوني، وقالت: “سعيدة جداً بمشاركتي في هذا البرنامج لأنه يتسم بالاختلاف والتجديد، ولم أتوقع أن تحدث كل هذه الضجة في مصر والعالم العربي بعد ظهوري على المسرح”.

وأضافت: “ردّ فعل الجمهور كان أكثر من رائع، لم يكن في الحسبان أن الحلقة ستقلب الدنيا وتتصدر الترندات عبر السوشيل ميديا بهذا الكم، كما أن التعليقات التي وصلتني عبر صفحاتي الرسمية أسعدتني جداً”.

وعما إذا واجهها أي موقف محرج على المسرح بسبب ثقل وزن الفستان، كشفت: “أشكر الله أن اللحظات مرت بخير وسلام، ولم يحدث أي موقف محرج بالفستان على المسرح على رغم وزنه الثقيل، وفخورة بهذه التجربة الجديدة المختلفة والتي أعتبرها نوعاً من التحدّي والتجديد في برنامج كبير وعلى قناة مميزة وفريق محترم ولجنة تحكيم استثنائية”.

وبسؤالها عن الشخصية التي كان من الممكن أن تظهر بها لو لم تختر نفرتيتي أكدّت: “اخترت شخصية نفرتيتي فقط لأنها هي التي شجعتني على المشاركة ولولاها لم أكن أظهر لأنها شخصية تاريخية كبيرة وملكة مصر”.

يُذكر أن نادية الجندي كانت قد حققت نجاحات كبيرة من خلال دورها في مسلسل “سكر زيادة” الذي يعتبر بمثابة عودة قوية لها للدراما التلفزيونية بعد غيابها الفترة الماضية.

يُشار إلى أن “سكر زيادة” بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، صبري فواز، وتأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، وأحمد أبو زيد توفيق، ومحمد فتحي عبد المقصود، وإخراج وائل إحسان.