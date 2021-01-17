فانيسا براينت تتحدّث عن “ألم الخسارة المفجع” قبل الذكرى الأولى لوفاة زوجها وابنتها: “فجأةً تسأم من العيش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قدّمت فانيسا براينت نصائح جادة لكلّ من يعاني ألم خسارة أشخاص نحبهم، قبل أقل من أسبوعين من الذكرى السنوية الأولى لوفاة زوجها، كوبي براينت وابنتهما جيانا.

توفي أسطورة كرة السلة (41 عاماً) وابنته (13 عاماً) في حادث تحطم طائرة مروحية في كالاباساس بولاية كاليفورنيا في 26 كانون الثاني (يناير) 2020، بالاضافة إلى ستة ركاب آخرين والطيار. وترك بريانت وراءه زوجته فانيسا وبناتهما ناتاليا (17 عاماً)، بيانكا (4 أعوام)، وكابري (18 شهراً).

وكتبت فانيسا (38 عاماً) في خاصّية الستوري عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” يوم الجمعة: “دعوني أكون صريحة، الحزن عبارة عن مجموعة من المشاعر المشوشة. تارةً تكون سعيداً وضاحكاً وفجأةً تسأم من العيش”.

وتابعت: “أريد أن أقول هذا للناس الذين يعانون ألم الخسارة المفجع. ابحثوا عن سبب يبقيكم على قيد الحياة. أعلم أنّ الفراق صعب. أنظر إلى بناتي وأحاول التغلب على هذا الشعور من أجلهن. الموت محتّم لكن رؤية يوم جديد ليس كذلك. ابحثوا عن السبب”.

وشاركت براينت ألمها مع متابعيها مالئةً صفحاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورٍ لزوجها وابنتها جيانا، الملقّبة بـ”جيجي”، ولم تفوّت فرصةً للاحتفال بالمناسبات التي تخصّهم مثل أعياد ميلادهما وعيد الأب والذكرى الـ21 لليوم الذي وقعا في حب بعضهما. كما كرمتهما بعد فوز فريق كوبي، لوس أنجلس ليكرز، بنهائيات الدوري الأميركي للمحترفين 2020.