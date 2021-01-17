محمد صلاح يرشّح رامي مالك لتجسيد سيرته الذاتية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: أجرى المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم، لقاء صحافياً لصالح شبكة “سكاي سبورت” البريطانية، وذلك قبل مباراة مانشيستر يونايتد، التي ستقام مساء اليوم ضمن مبارايات الدوري الإنكليزي.

ومن بين الأسئلة التي تلقاها صلاح، هل سيتم تجسيد سيرته الذاتية خلال عمل فني سواء في السينما أو الدراما، لتكون رؤيته أنه من الأفضل أن يتم توثيقها خلال فيلم وثائقي سيكون أفضل، ويتم عرض خلاله مشواره في عالم كرة القدم، بداية من اللعب في الأندية المحلية وصولا لنادي ليفربول.

وأكد صلاح أنّ قصته ستكون مفيدة للشباب خاصة أنها كانت مليئة بالتحديات والصعوبات، ولكنّه تمسّك بما يحلم به.

وعن الممثل الذي يمكنه تجسيد سيرة محمد صلاح، كشف أنه لم يفكر في هذا الأمر مطلقاً، ولكن بعد ترشيح المحاور، له اسم الممثل الكندي ذو الأصول المصرية والحائز على جائزة الأوسكار رامي مالك، أكد أنه اختيار جيد، خاصة أنه على دراية واسعة بالثقافة المصرية وممثل موهوب.

ويقدم المصري محمد صلاح مستويات جيدة مع فريقه ليفربول، ويتصدر قائمة هدّافي الدوري الإنكليزي، برصيد 19 نقطة.