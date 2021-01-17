“صور سرّية”.. كانييه ويست يُجازي موظفًا سابقًا بنصف مليون دولار!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تقاضي شركة “Yeezy” المصنّعة للأحذية متدرباً سابقاً لخرقه اتفاقية عدم إفشاء تضمنت “مبلغ تعويضات مقطوعة بقيمة 500 ألف دولار”.

ويُزعم أن ريان إنواردز، الذي عمل متدرّباً خلال فصل الصيف في الشركة التابعة لكانييه ويست، “نشر صور خاصّة للشركة عبر حسابه في إنستغرام”، وفق التي حصل عليها موقع “بيبول” الأميركي يوم الجمعة.

ومن خلال توقيع عقد الشركة المُلزم قانوناً، والذي غالباً ما يبرم لحماية المعلومات التجارية الخاصّة بالشركة، وافق على الامتناع عن نشر “مواد غير مصرّح بها” عبر حساباته الشخصيّة في “مواقع التواصل الاجتماعي” أثناء عمله الذي دام أشهراً عدّة، وبعده.

ومع ذلك، تدّعي الشركة أنّ إنواردز نشر صوراً سرّيةً متعددةً وتجاهل “تحذيرات التوقّف والامتناع” لإزالة هذه الصور. وجاء في الشكوى أيضاً، أن إنواردز شارك صوراً خاصّة ولم يُزلها حتى بعد أن هُدد باتخاذ الإجراءات القانونية.

والآن تحاول شركة ويست تطبيق بند التعويضات المقطوعة لخرق العقد، مطالبةً بتعويضات قيمتها 500 ألف دولار، كما أنها “تسعى إلى الحصول على أمر قضائي يفرض عليه تسليم الصور وحظره من نشر صور مماثلة في المستقبل”.

في حين أنه لم يتّضح ما الذي قام إنواردز بتسريبه، إلّا أنّ فترة تدريبه تزامنت مع العديد من الإعلانات الكبيرة للشركة، بما في ذلك خبر عن توقيع تعاون لمدّة عشرة أعوام مع متاجر “GAP”.