هكذا التقى النجوم نصفهم الآخر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تشغل العلاقات العاطفية بين النجوم الجمهور، فمعظم هذه العلاقات تستحوذ على اهتمام المتابعين الذين يتساءلون كيف بدأت. لذلك نستعرض معكم كيف التقى بعض هؤلاء النجوم نصفهم الآخر.

ميراندا كير وإيفان شبيجل

التقت كير بمؤسس تطبيق “سناب شات” إيفان في حفل عشاء لعلامة لويس فيتون في نيويورك عام 2014 حيث جلسا جنباً إلى جنب وبدآ بالتحدث وتبادلا أرقام بعضهما. وبعد هذا العشاء بشهر لم يتواصل إيفان مع كير لأنه ظن أنه لا يملك فرصة معها لكن الأخيرة راسلته ومن هناك بدأت قصة حبهما التي تكللت بالزواج فيما بعد

سكارليت جوهانسون وكولين جوست

كشف كولين في مذكراته لعام 2020 عن أنه التقى سكارليت لأول مرة عندما قامت بتقديم برنامج “Saturday Night Life” في عام 2006 بينما هو كان يعمل كاتباً للبرنامج وبدأ الثنائي بالمواعدة بعد مضي سنوات عديدة على لقائهما الأول وتحديداً عام 2017 بعد تقديم سكارليت للموسم الخامس من البرنامج وبعد قصة حب دامت لـ3 سنوات تزوج الثنائي في حفل سري عام 2020 ضم عدداً قليلاً من المعازيم بسبب انتشار فيروس كورونا

جايسون موموا وليزا بونيت

“حب من النظرة الأولى” هكذا يمكن وصف قصة حب هذا الثنائي ٬ فجايسون وقع في غرام ليزا عندما رآها على التلفزيون وهو في الثامنة من عمره٬ ومنذ ذلك الحين قرر أن يخطف قلب المغنية التي تكبره بـ12 عاماً وأن يطاردها لبقية حياته لتصبح ملكه وبعد مضي عقود قابل جايسون ليزا عام 2005 في أحد نوادي الجاز واشتعل قلبه بالسعادة واستطاع إقناع ليزا بتوصيله إلى الأوتيل الذي كان يعيش فيه لأنه لم يكن يملك سيارة حينها ومنذ ذلك الحين بدأت قصة حبهما التي تكللت بالزواج عام 2017

بريانكا شوبرا ونيك جوناس

“رسالة” على تويتر كانت الشرارة الأولى لبداية الصداقة بينهما التي تحولت فيما بعد إلى قصة حب

فبعد قيام نيك بالتواصل مع بريانكا عبر تويتر طلبت الأخيرة منه مراسلتها على الهاتف لتحصل على رقمه٬ وبعد المراسلة المتواصلة بينهما تقابلا وجهاً لوجه في حفل أوسكار فانيتي فير عام ٬2017 وبعدها خرجا معاً قبل أسبوع من حفل “ميت غالا” من العام نفسه في عيد ميلاد بريانكا وتحديداً في 19 يوليو 2018 انتظر نيك حتى منتصف الليل وركع على ركبتيه وطلب الزواج منها قائلاً: هل تجعلينني أكثر الرجال حظاً في العالم بقبولك الزواج مني؟ لترد بريانكا بالقبول في أقل من 45 ثانية.