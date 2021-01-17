شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يطرح أغنيته الجديدة "حب غلط" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمود العسيلى، أغنيته الجديدة والأولى في العام الجديد، ونشر محمود العسيلي فيديو كليب أغنيته على قناته بموقع "يوتيوب"، ووجه رسالة إلى جماهيره عبر حسابه بموقع "تويتر"، عن أغنيته الجديدة، حيث قال: "كل واحد فينا كان عنده في حياته حب غلط.. أول أغنية ليا في 2021 يا رب تعجبكوا".



محمود العسيلى على تويتر

ونشر العسيلي كلمات الأغنية عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" ابعديني .. حاولي تفهميني ..الف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع ..ساعديني من قلبك شيليني ..اصلي عارف ان السكة دي آخرها وجع".

يذكر أن آخر أغاني محمود العسيلي كانت بالتعاون مع النجم أمير عيد، بعنوان أغنية "دنيا جديدة"، عبر موقع يوتيوب.

وكان محمود العسيلي وأمير عيد ، قد تصدرا التريند قبل الأغنية المشتركة بسبب خلاف حدث بينهما، وفاجأ النجمان فيما بعد جمهورهما بإطلاقهما سويا أغنية "دنيا جديدة"، بشكل دويتو غنائي وفيديو كليب مصور.