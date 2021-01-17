شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تنصح جمهورها: "السعادة فى بيتك فلا تبحث عنها ببيوت الغرباء".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها عبر موقع "إنستجرام"، بصور جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة رياضية وهي ترتدي تيشيرت رمادي وبنطلون أزرق رياضي، وتضع علي رأسها غطاء أسود، والتى ظهرت فى إحداها أمام سيارتها وأخرى بداخلها، وعلقت هيفاء علي الصور موجهة نصيحة لجمهورها، حيث قالت: "السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في بيوت الغرباء.. والرضا في قلبك فلا تبحث عنه في قلوب الآخرين".



هيفاء وهبي



هيفاء

يأتى هذا فيما سبق واعتذرت النجمة هيفاء وهبي عن المشاركة في مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا، والتي أعلنت عن ترشيحها به شركة العدل جروب، ويشار إلى أن ”الخليج 365”، كان قد علم من مصدر داخل الشركة المنتجة للمسلسل، أن الفنانة هيفاء وهبى اعتذرت عن المشاركة خشية من فيروس كورونا، خاصة أنه حال انضمامها لهذا العمل ستضطر للمجىء إلى مصر والسفر من مكان لآخر فى الوقت الذى تلتزم فيه بالإقامة بمنزلها بلبنان.

ويذكر أن المنتج جمال العدل قد صرح أن اختيار الشخصية التي ستقدمها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، سيكون بمثابة مفاجأة، لاسيما أن هيفاء ستقدم دورا مختلفا ومميزا فى نفس الوقت، وأحداث المسلسل تتطلب وجود نجمة بجانب يسرا، وهو ما دفعنا للتعاقد معها.

فيما، عرض لـ هيفاء وهبي مؤخرا مسلسل أسود فاتح على منصة شاهد، وشارك في بطولته شريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.