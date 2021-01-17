شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة معلم.. محمد رجب يقلب السوشيال ميديا لصالحه بعد إنقاذ موقف الفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زواج محمد رجب وهاجر أحمد

استطاع النجم محمد رجب، أن يتقدم محركات البحث في جوجل والسوشيال ميديا، عقب مشهد إنقاذه لزواج هاجر أحمد، خلال الحلقة الـ 40، ضمن أحداث مسلسله "ضربة معلم"، الذى يعرض حاليًا على شاشة قناة cbc، من إنتاج شركة سينرجى، لاسيما أن محمد رجب أظهر قدراته الكوميدية عقب الصعود للغرفة مع عروسته التي أنقذ موقفها في اللحظات الأخيرة، والتى تعد ابنة رياض الخولي الذى يعمل عنده رجب في أحداث العمل.



ضربة معلم

ويعمل محمد رجب كـ"عتال" فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.



زواج محمد رجب وهاجر أحمد

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.