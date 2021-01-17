شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد من زفاف نادر حمدى و سارة حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أمس الموزع الموسيقى نادر حمدى بحفل زفافه على سارة حسنى بأحد فنادق مصر الجديدة، وحرص عدد كبير من الموسيقيين والمطربين مشاركة نادر حمدى فى الاحتفال بزفافه.



حفل زفاف نادر حمدي وسارة حسني

وحضر عدد كبير من صناع الموسيقى من شعراء وملحنين وموزعين منهم عزيز الشافعى وتامر حسين ومحمد نور وأحمد إبراهيم ووليد منصور ونادر نور وأيمن بهجت قمر ومحمد علام ومروة نصر وعماد قاسم واحمد جمال ومحمد عطية وهانى محروس ومصطفى حجاج وياسر خليل ومحمود الليثى وأحمد الشامى وتوما وعمرو مصطفى ومصطفى جاد وكارمن سليمان.



نادر حمدي وسارة حسني وتامر حسين

ومن نجوم الفن حضر أكرم حسنى وأحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ونور قدرى وميريهان حسين، ومن نجوم الكرة عماد متعب وشيكابالا وامير عبد الحميد، وأحيا حفل الزفاف محمد حماقى ومحمد نور وأحمد جمال وحاتم فهمى.

من ناحية أخرى شارك نادر حمدى في توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل "لؤلؤ"، والذى يعرض حاليا على قناة ON، من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.