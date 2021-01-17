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شاهد كواليس تصوير مسلسل "أنصاف مجانين" لـ أحمد خالد صالح وأسماء جلال.. صور

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القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسلسل "أنصاف مجانين" تصوير الموسم الثانى من العمل، والذى يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويقوم ببطولته الفنان أحمد خالد صالح وأسماء جلال، وننشر صورا جديدة من داخل كواليس العمل الذى يضم 12 حلقة، من إخراج عمر رشدى، والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.

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المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة للكاتبة د. شيماء شريف، التى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

 

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يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد خالد صالح كان فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال وجسد شخصية الشيخ مبروك، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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