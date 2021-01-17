شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض أغنية فينك يا حبيبى لـ محمد منير على يوتيوب بعد ساعات من حذفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد القائمون على أغنية "فينك يا حبيبى" للنجم محمد منير بث الأغنية مرة أخرى على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعدما تم حذفها، بسبب امتلاك شركة صوت الدلتا لحقوق عرضها أى بيعها أو تسجيلها، حيث تم التصالح بين صوت الدلتا وبين الشركة المنتجة للاغنية أمس، ومن ثم فقد تم إعادة عرض الاغنية مرة أخرى، وهى فى الأصل للفنان الراحل بحر أبو جريشة.

من ناحية أخرى أصدرت شركة "صوت الدلتا" بيانا ينص على الاحترام الكامل والتقدير لمحمد منير وللشركة المنتجة، موضحة أن الأزمة تواجدت نظرًا لعدم مخاطبة صوت الدلتا من أى طرف سواء جمعية الملحنين والمؤلفين، أو أي طرف، مضيفة: تفاجئنا أن الأغنية تعرض عبر اليوتيوب، ولذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن أثبتنا ملكيتنا.

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.