شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى وكندة علوش ولطيفة يدعمن محمد الصغير بعد تدهور حالته بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجمات على الدعاء لخبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، وذلك بعد نقله للعناية المركزة نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكتبت النجمة لقاء الخميسى عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "بنحبك كل اللي عرفك حبك.. رجل من ذهب .. أب رائع وصديق غالي ورجل ناجح ومثابر وإنسان بديع مخلص ومُحب وصافى".



لقاء الخميسى

وتابعت "إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ..بنحبك..ترجعلنا بالف سلامة".

كما طالبت النجمة كندة علوش متابعيها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "إنستجرام"، بالدعاء له، قائلة: "يارب اشفي الأستاذ الغالي محمد الصغير وطمن قلب حبيبتي مها عليه ادعوا له بالشفاء"، فيما كتبت الفنانة لطيفة: "يارب تقويه وتشفيه عشرة العمر الأخ والصديق الوفي المخلص عشرة العمر محمد الصغير".



كندة علوش



لطيفة

وكانت الإعلامية مها الصغير، قد طالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء لوالدها إثر الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرًا منذ إصابته بفيروس كورونا، حيث نشرت صورتين له عبر خاصية "ستورى" على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصور: "أول حب وأهم حب وحبى الحقيقى.. ادعوا له بالشفاء"، وذلك بعد دخوله العناية المركزة فى أحد المستشفيات، على أثر إصابته بفيروس كورونا بداية الشهر الجارى.