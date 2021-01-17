هل كرهت السادات؟.. سمير صبري يجيب ويوضح حقيقة إيقاف برنامجه بقرار جمهوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن أصعب محنة مر بها صديقها الفنان سمير صبري، وذلك في مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامي عمرو الليثي ضمن برنامجه "واحد من الناس".

وقالت "أصعب محنة يوم ما وقفوله النادي الدولي، كان ظلم في ظلم كله، كان برنامج متشاف جدا وكلنا كنا بنبقى سعداء لما نعمل حديث مع سمير صبري، كان شيء عظيم جدا".

وسأل الليثي الفنان سمير صبري، هل كره السادات بعد صدور قرار جمهوري بإيقاف برنامجه، فأجابه أنه لا يحمل مشاعر الكره لأي شخص، موضحًا أن السادات لم يصدر قرارا بإيقاف البرنامج ولكن وزير الإعلام هو من فعل، مؤكدًا أن السادات أصدر قرار بعد أسبوع واحد من الإيقاف بعودته للشاشة مرة أخرى.

وحكى سمير "إيقاف البرنامج كان بسبب إذاعة جملة قالتها الفنانة فيفي عبده، وهي أنها من بلد الرئيس من ميت أبو الكوم"، وتابع "كنت مسافر ولما رجعت رحت لهمت مصطفى المسؤول الإعلامي للرئيس، ورتني قرار جمهوري يُعاد برنامج النادي الدولي، مكنش السادات هو اللي وقف البرنامج".

وأضاف "كنت قلت للمخرج يشيل الجملة دي بتاعة فيفي، قالي طبعا، وسافرت لمدة شهرين لتصوير مسلسل في لندن، ومعرفش بحسن نية ولا بسوء نية اتذاعت الجملة، والجبن والخوف سبب الحكاية".