فيديو| شاهد رقص شريهان على أنغام عزف عمر خورشيد‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

لعب الفنان الراحل عمر خورشيد دورا كبيرا في حياة أخته الفنانة شريهان، وقام بمساندتها للظهور في الساحة الفنية، إذ ظهرت في طفولتها معه في كليب تليفزيوني، وهي ترقص بينما يقوم هو بالعزف على الجيتار لموسيقى أغنية "الربيع" للفنان فريد الأطرش.

وتوفي عمر خورشيد، يوم 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية "دينا" في نهاية شارع الهرم.

وعمل "عمر" مع العديد من الفنانين أبرزهم: محمد عبدالوهاب، وفريد الأطرش، وعبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم "ابنتي العزيزة" الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب".

يذكر أن، عمر خورشيد، تحول لتريند بعد عشرات السنوات من مصرعه في حادث، وهو ما تزامن مع إعلان وفاة صفوت الشريف، وتبنى مستخدمو تويتر وفيسبوك، النظريات التي ربطت بين مصرع "عمر وصفوت"، وهي نفس النظريات التي حاولت تفسر مصرع سعاد حسني.

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