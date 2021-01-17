هالة صدقي: صوّرنا "ليه لأ" في ظروف قاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الفنانة هالة صدقي، إن فريق مسلسل "ليه لأ" قام بالتصوير في ظروف قاسية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت هالة في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC مصر، التي ستبدأ عرض المسلسل خلال الأيام المُقبلة: "أجسد دور الأم سهير، وهي امرأة نشأت في كنف أسرة تلتزم بالعادات والتقاليد، وذاقت القسوة والتسلط من والدتها نهير أمين، فظنت أن هذه هي التربية المثالية فلعبت الدور نفسه في حياة ابنتها، دون أن تلاحظ تغير الظروف في الزمن الحالي".

وتضيف هالة "مقتنعة شخصياً بتصرفات سهير وخوفها على ابنتها، وأعتقد أن من هم في سن عالية مقتنعن بتصرفاتها أيضاً، ضمن دراما تضيء على صراع الأم مع ابنتها، ومنه صراع الأجيال عموماً".

كما تشير إلى أن "علاقتها بشقيقتها هالة (شيرين رضا) ليست على أحسن ما يرام، لأنها من أكثر الداعمين لعالية، والمتفهمين لعقلية الجيل الجديد". وعمّا إذا كان للشخصية جانباً طريفاً، تلفت إلى أن "سهير رصينة وأكثر الأمور الطريفة تصدر من شخصيات مماثلة أحياناً".

مُسلسل "ليه لأ"، يعرض في 15 حلقة، ويضم إلى جانب أمينة خليل وهالة صدقي كل من شيرين رضا، هاني عادل، عمر السعيد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، ميريت عمر الحريري، عمر الشناوي، أحمد حسنين صدقي صخر وآخرين، وهو من تأليف ورشة كتاب تتألف من صاحبة الفكرة دينا نجم بمشاركة محمد مجدي وإشراف مريم نعوم وبإدارة المخرجة مريم أبو عوف.