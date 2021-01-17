نادية رفيق.. "رفضت مشاهد العُري والقبلات.."باب الخلق" أخر أعمالها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الأولى على وفاة الفنانة القديرة نادية رفيق، إذ رحلت في مثل هذا اليوم عام 2020.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن الراحلة نادية رفيق:

- الفنانة الكبيرة من مواليد 1935، وجسدت شخصية الأم في عدد من الأعمال المهمة، أبرزها: "توت توت، أنا وأنت وبابا في المشمش، ليالي الحلمية، أولاد آدم، أهل القمة، حتى لا يختنق الحب، أحلام الفتى الطائر"، وغيرها من الأعمال.

- دخلت المجال الفني ولم يتجاوز عمرها الثامنة في عام 1934.

- عملت في الإذاعة برفقة زوزو نبيل ورفيعة الشال وروحية خالد.

- كتبت أول مسلسل وهي في الرابعة عشر من عمرها، وقالت عن ذلك: "قديما كان مؤلف العمل مسؤولاً عن اختيار الممثلين والمخرج والموسيقى، وكان الأجر 3 جنيهات، ووقتها كان أنور وجدي كذلك يكتب للإذاعة، وفي إحدى المرات سمعته يقول: "بقى البت المفعوصة دي تاخد أجر زيي"

- توقفت عن التأليف بعد زواجها ثم عادت له في الخمسينيات، وكتبت عددًا من السهرات والمسلسلات الإذاعية.

- وعن أول أعمالها في التليفزيون، قالت "بدأت بدور الأم، حتى أنني مثلت شخصية الأم لفنانين في نفس عمري وفنانين أكبر مني في السن، من بينهم محسن سرحان في المسلسل الإذاعي سمارة، فأنا أم لكل الممثلين في مصر".

- شاركت نادية رفيق في عدة مسلسلات، أبرزها :"سقوط الخلافة"، "كلمة حق"، "السلمانية"، "رياح الغدر"، "فريسكا"، "ملفات سرية"، "الأصدقاء"، "ضبط وإحضار"، "الإعصار"، غيرها من الأعمال.

- الفنانة الكبيرة كانت ترفض العمل بالسينما، حتى أنها تخوفت مع بدايات التليفزيون المصري، حينما طلب منها محمد محمود شعبان "بابا شارو" العمل بالتليفزيون، فقد كانت تخشى الظهور على الشاشة، وفي السينما كانت ترفض الأعمال خوفا من وجود مشاهد بها عري أو قبلات، حسبما قالت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

- مسلسل "باب الخلق"، والذي عرض عام 2012، هو آخر أعمال الفنانة الكبيرة، وظهرت من خلاله في مشاهد محدودة، وبعدها لم تظهر "نادية" في أي عمل تليفزيوني أو سينمائي.

- توفيت الفنانة القديرة نادية رفيق عن عمر ناهز الـ85 عاما، في 17 يناير عام 2020.