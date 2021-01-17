"كنت حاسس إن ابني بيتجوز".. محمد عطية يهنئ نادر حمدي بزفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد عطية، الموزع نادر حمدي على زفافه على المنتجة سارة حسني، الذي أقيم أمس السبت.

نشر "عطية" صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا كنت حاسس إمبارح إن ابني بيتجوز، فرحان أوي بيه مبروك يا حبيبي ألف مبروك، ربنا رزقك بإنسانة جميلة وطيبة عشان انت قلبك أبيض، ربنا يهنيكم ويسعدكم بس اعملوا حسابكم أول ولد هتسموه (محمد عبدالفتاح عطية)".

وحضر الحفل عددا كبيرا من نجوم الفن، ومنهم: تامر حسين، محمد حماقي، محمود الليثي، عمرو مصطفى، أحمد فهمي، شيكو، محمد محمود عبدالعزيز، هاني رمزي، حاتم فهمي، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، محمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، عزيز الشافعي، ومصطفى محفوظ.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان نادر حمدي مشاركته كموزع في ألبوم الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "من العشم" كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور.