خاص| أحمد المالكي يكشف كواليس تقديم محمد رمضان "مصباح علاء الدين"‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان محمد رمضان استعداده لطرح أغنية بعنوان "مصباح علاء الدين" بمشاركة الطفل السوري محمد جنيد، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي في أول تعاون بينهما.

الشاعر أحمد المالكي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "فكرة الأغنية بدأت من حوالي عام، بعد اتصال تليفوني من الصديق الملحن محمد يحيي، وطلب أن أكتب أغنية يكون موضوعها مناسب للفنان محمد رمضان، وترك لي حرية اختيار فكرتها".

وأضاف: "قمت بكتابة الكلمات ووضع محمد يحيي اللحن، وأعجب بها الفنان محمد رمضان وعمل على تنفيذها لبعض الوقت ثم توقف، ومنذ حوالي شهر عاد مرة أخرى وأكمل مراحل تقديمها حتى أصبحت جاهزة للطرح".

أغنية "مصباح علاء الدين" وزعها موسيقيا الموزع جلال حمداوي، وهندسة صوتية حجازي، وتقول كلماتها "من صغري كنت شايف، وانا بلمس النجوم، ولا عمري كنت خايف، كل ما اقع بقوم، وحلمت بالبطولة، جايلك يا صفوف يا أولى، وادي حلم الطفولة.. أهو تحقق في يوم".

الفنان محمد رمضان يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته الفنانين: عبير صبري، ورياض الخولي، وصبري فواز، وتارا عماد، وعارفة عبدالرسول.