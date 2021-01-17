أمينة خليل: "عالية" في "ليه لأ" فتاة متمردة على حق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة أمينة خليل إن شخصية عالية، التي قدمتها في مسلسل "ليه لأ"، شابة عادية نشأت في إحدى المدن المصرية، في مجتمع يتمسك بتقاليد صارمة، مؤكدة أن كثيرات سيتأثرن بشخصيتها.

وتابعت في بيان صادر عن مجموعة MBC مصر، التي ستعرض حلقات المسلسل خلال الأيام المُقبلة: "المجتمع والعائلة يرفضان بعض الأمور من دون إبداء أي مبررات أو أسباب مقنعة لذلك، ومن هنا يتوجه العمل لهذه الفئة بالسؤال، ليه لأ، لماذا تضعون القيود على مستقبلنا"، لافتة إلى أن عالية ستواجه سلسلة من التحديات، وتتخذ قرارات مصيرية تغير حياتها، وستجد من يدعمها ويشد على يدها في مقابل أشخاص، يعارضونها ويرفضون ما تقوم به وعلى رأس هؤلاء والدتها سهير "هالة صدقي".

وتضيف أمينة "القصة تتلخص في سؤال عن الخط الذي يحدّد تدخل الأهل في حياة أولادهم لاسيما بناتهم في مجتمعاتنا الشرقية المحافظة، وحدود هذا التدخل، ثم متى يكون للشخص الحق في الاختيار لنفسه بنفسه دون ضغوطات".

وعما إذا كانت عالية ستطل بصورة الفتاة المتمردة، تجيب "أنها تتمرد لكن ليس تمرد بلا مبرر، بل عن حق على ضوء الظروف التي تمر بها".

مُسلسل "ليه لأ"، يعرض في 15 حلقة، ويضم إلى جانب أمينة خليل وهالة صدقي كل من شيرين رضا، هاني عادل، عمر السعيد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، ميريت عمر الحريري، عمر الشناوي، أحمد حسنين، صدقي صخر، وهو من تأليف ورشة كتاب تتألف من صاحبة الفكرة دينا نجم بمشاركة محمد مجدي وإشراف مريم نعوم وبإدارة المخرجة مريم أبو عوف.