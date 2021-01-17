فيديو| فيفي عبده تكشف حقيقة اعتزالها وارتدائها الحجاب وتوجه رسالة للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تتحدث فيه عن إمكانية ارتدائها الحجاب.

قالت فيفي "الحجاب مش حرام ولا حاجة أمي متحجبة وكل أخواتي متحجبين، لما ربنا يريد هتحجب على طول، الحجاب مش عايز واسطة بين الواحد وربه، ليه كدا تدخلوا في اللي مالكوش فيه، كل ما انزل صورة تطلعوا مرة في الإنعاش، مرة ماتت، أنا برقص، ولسه ما قولتش إني اعتزلت، إني مش بلبس عريان، حرام عليكوا بقى".

وتعرضت الفنانة فيفي عبده مؤخرا لوعكة صحية أجبرتها على المكوث في المنزل، إذ تعاني من آلام في الظهر، ولكنها خرجت لجمهورها وأكدت أن حالتها الصحية جيدة وأنها تتلقى العلاج اللازم كي تتعافى تماما.