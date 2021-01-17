وفاة الفنان الكويتي مشعل الخلف بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الممثل والمخرج الكويتي مشعل الخلف، الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث أُدخل العناية المركزة إثر شعوره بضيق حاد في التنفس.

وعمل الخلف، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 48 عاماً، مخرجا في تلفزيون الكويت، وقدم العديد من البرامج منها برنامج "صادوه" وبرنامج "ردة فعل"، بالإضافة إلى مشاركته كممثل في العديد من المسلسلات الدرامية.



وشارك في أعمال عديدة منها مسلسل "مصنع الرجال" مع أحمد الصالح ومريم الصالح وطارق العلي، ومسلسل "الحريم" مع القديرة حياة الفهد، ومسلسل "جني وعطبة" مع أحمد جوهر وغانم الصالح وعبدالرحمن العقل، ومسرحية "نهاية مخروش" مع أحمد جوهر.