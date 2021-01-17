شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى: شادية ساندتنى فى فيلم "نص ساعة جواز" وكانت بتجيب أكل للممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سمير صبرى كواليس لقائه بالنجمة الراحلة شادية، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" علي قناة الحياة حيث قال صبري: "أنا اشتغلت مع الفنانة شادية في فيلم نصف ساعة جواز، و كنت ممثل صغير وانت عارف الممثلين الصغيرين يبروحوا للاستوديو الصبح بدري و مساعدين الماكيير هما اللى يعملوا المكياج ليهم، وفي يوم دخلت و قالت لمساعد الماكيير ايه اللى انت عملته في وشه ده، وطلبت من الماكيير الخاص بها أنه يقوم بعمل المكياج لى، وقالت للمساعد وشه حلو مش محتاج كل المكياج دا".

وأضاف سمير صبري: "زمان وأحنا بنصور وكنا صغيرين أنا وعادل إمام، اتذكر في فيلم "نص ساعة جواز" كانت شادية بتجيب أكل لكل اللى موجودين وماجدة الخطيب يوم تجيب أكل ونقعد ناكل كلنا على الأرض، وكانوا يندهوا علينا أنا وعادل اللى واخدين أدوار صغيرة، وناكل معاهم، كان في ألفة وجمال وبساطة في النفوس".

كما تحدث صبري عن انفصال والديه مؤكدا أنه لا يعرف لماذا تم الطلاق، بل وجه الشكر لهما لأنه كان هناك حب بينهما حتى عند انفصالهما.

ورغم تقبله بزواج والدته من آخر إلا أنه تأثر بزواج والده جدا قال: "زوجة والدي كانت بتغير منى ومن حب والدي لى وكنت أشعر أنها تريد أن تبعدنى عن أبى".

وتحدث عن قصة زواج أم كلثوم وقال: عرفت سر من بنت محمود الشريف ووثيقة زواج أم كلثوم من محمود الشريف ولكن الظروف سبب الانفصال، ابنته قالت إن كوكب الشرق أحبته جدا.