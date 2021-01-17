شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة دريك الصحية بعد أسابيع من إجرائه عملية جراحية بالركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن حالة النجم العالمى دريك الصحية فى تحسن، وهو ما ظهر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يسعى النجم الشهير لطمأنه جمهوره عليه.

فى حين ينتظر المعجبون بفارغ الصبر إطلاق ألبومه الغنائى الجديد، بدأ النجم الشهير العام الجديد بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وذلك أثناء تعافيه من جراحة فى الركبة.

ظهر النجم الشهير مؤخرًا بعدد من مقاطع الفيديو وهو يرفع 70 رطل من الأوزان التى تحمل علامة OVO فى صالة الألعاب الرياضية الموجودة فى منزله، وجاء ظهوره بعد 10 أسابيع من إجراء العملية، وهو ما جعل دريك يتصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "راب أب"، الذى أشار أن قد تكون إصابته هى السبب الحقيقى وراء تأخير إطلاق ألبومه الذى طال انتظاره Certified Lover Boy، والذى كان متوقعًا أن يطلق خلال العام الماضى قبل أن يتم تأجيلة إلى يناير الجارى.

يذكر أن دريك قرر أن يستقبل عام 2021 بـ " look " جديد أثار ضجة ضخمة وصلت للسخرية بين مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وذلك بعد دقائق من نشر النجم الشهير البالغ من العمر (34 عامًا) صورة له، وهو ما دفع دريك لحذفها على الفور إلا أن هناك عددًا من المواقع الفنية الشهيرة استطاعت أن تحتفظ بالصورة قبل حذفها، ومن أبرز هذه المواقع "بوب كريف" و"consequenceofsound" ، وظهر دريك بتصفيفه شعر قريبة من تصفيفه شعر قديمة لنجم البوب الشهير جاستين بيبر، إضافة إلى رسم دريك " قلب" باللون الأبيض على جانب من رأسه.