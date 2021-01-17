شكرا لقرائتكم خبر عن رولا سعد تكشف تفاصيل خطوبتها.. وتؤكد: وقعت في شباك الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت الفنانة اللبنانية رولا سعد تفاصيل خطوبتها، قائلة: "وقعت في شباك الحب بالفعل حينما التقيت المهندس يحيى خضر أثناء الاحتفال بعيد ميلادي ببيروت في شهر أغسطس الماضي، وكنا برفقة بعض الأصدقاء وتعرفنا على بعض وكان هو من معجبيني كفنانة وصار بينا ود وعدد من اللقاءات ومرت علينا بعض المشاكل إلى أن عدت إلى مصر، وشعر كل منا بالحنين إلى الآخر وشعر كل منا أن هناك شيئًا ينقصنا وصارت بيننا مكالمات إلى أن صرح لي بحبه وأنا عبرت له عن حبى له ولفت نظري فيه أنه مثقف وعجبني منطقه في الحياة وصريح وحنون ويحافظ على علاقته بأسرته جدًا.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": في ليلة رأس السنة فوجئت صديقتي نعيمة هي وزوجها الموزع الموسيقى أحمد عادل وأبنائهما يحضرون الى المنزل ويخططون لي مفاجأة وهى حضوره إلى المنزل ليطلب خطبتي واتفقنا على الزواج بعد كورونا إن شاء الله.

يأتى هذا فيما حققت رولا سعد، من خلال كليب أغنيتها الجديدة "لاغينى تلاقينى"، أكثر من 2 مليون مشاهدة منذ طرحها من شهر نوفمبر الماضي على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد مجدى، وتم تصوير الأغنية بين سوريا وأماكن أخرى ومن إخراج زياد خورى.

يذكر أن رولا، كانت قد طرحت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتدية جلباب الفتاة الشعبية، من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

وكانت رولا سعد تحدثت عن طفولتها التي وصفتها بالقاسية والصعبة، وذلك لوفاة والدها و هى في عمر صغير و زاد من صعوبة الأمر زواج والدتها بعد فترة قصيرة، حتى تربت فى دار أيتام هى وأشقائها وسط جو من القسوة و الظلم.