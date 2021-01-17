شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: سمير صبري إنسان نبيل ودائم السؤال على زملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام شاهين إن علاقتها بالفنان سمير صبري علاقة عمرها طويل جدًا، كما أشارت إلى أنهما عمل سويًا في فيلمين وفوازير، وبعيدًا عن الفن أكدت شاهين أنهما صديقان مقربان وأضافت إلهام في مداخلة هاتفية خلال لقاء الفنان سمير صبري مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، قائلة "سمير صبرى أكتر واحد بيسأل على الفنانين ولما حد يبقى مريض مش بيسيبه أبدًا ويكلمنا ويطالبنا بزيارتهم، وهو من أكثر الناس إنسانية وطيبة وحنية وجدعنة وربنا يخليه لينا".

وعقب سمير صبرى علي مداخلة إلهام شاهين قائلاً: "أنا اللي أطلقت على إلهام شاهين لقب كريستالة السينما المصرية"، لترد إلهام: "أحلي لقب طلع عليا".

وكشف الفنان سمير صبرى، عن أنه لم ير وثيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسنى لكنه أكد أن هناك حبا كبيرا بينهما كما لمست الغيرة من قبل حليم وسعاد.

وتابع أن حليم كان يراقب سعاد حسنى ويذهب ليقف تحت عمارات أصدقائه ليعرف إذا كانت سعاد تقضى سهرات لعب الكارت أم لا، كان فى قصة حب كبيرة لكن جواز أنا ماشوفتش بعينى".

وعن لغز رحيل السندريلا سعاد حسنى، قال سمير صبرى، حسب تقرير الطبيب الشرعى إنه مافيش كسر فى الدماغ وهذا دليل أنها لم تسقط ولم تسقط لكن تم قتلها ووضعها على انها انتحرت، كما اعتقد أنها قتلت بالصدفة بعد تدخلها فى خلاف بين صاحبة الشقة نادية التى كانت تعيش فيها سعاد وبين أشخاص جاءوا لأخذ فلوس، لأن نادية قالتلى قبل كدا حبيبتى ماتت قدام عينى وبعد كدا أنكرت أنها قالتلى كدا".