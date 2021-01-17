شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية تحيى ذكرى ميلاد داليدا: ترعرعت فى مصر وأدّت أكثر من 700 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت وزارة الخارجية الفرنسية، ذكرى ميلاد النجمة الراحلة داليدا، ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية على "تويتر"، صورة لداليدا في شبابها، وقالت: "في مثل هذا اليوم من عام 1933 ولدت المغنية الفرنسية الإيطالية داليدا، واسمها الحقيقي يولاندا جيجليوتي، وترعرعت في مصر قبل أن تنتقل للعيش في فرنسا".



الخارجية الفرنسية على تويتر

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى جانب من أعمال الفنانة الراحلة داليدا، قائلة: "أدّت داليدا أكثر من 700 أغنية مسجّلة في عشر لغات مختلفة، ولعبت أدوار تمثيلية في عدّة أفلام".



داليدا فى شبابها

قدمت الفنانة الراحلة داليدا حوالي 1000 أغنية عبر رحلتها الفنية بعدة لغات منها العربية والإيطالية والعبرية والفرنسية واليونانية واليابانية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، ولكن رصيدها في السينما المصرية لم يتجاوز الـ 4 أفلام منها 3 أفلام في أدوار صغيرة جدًا.

اليوم 17 يناير يتزامن مع ذكري ميلادها فهي من مواليد عام 1933، بحي شبرا العريق في القاهرة، لوالدين من أصل إيطالي ولكنهما ولدا في مصر فقد هاجرت عائلتهما مثل العديد من العائلات الأخرى إلى مصر في مطلع القرن العشرين طلبا للرزق، واسمها الحقيقي هو "يولاندا كريستينا جيجليوتي" ، وبدأت حياتها نحو الشهرة بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر وفوزها بها سنة 1954.

في السينما المصرية كان لداليدا أعمال فنية مميزة برغم قلتها فقد قدمت 4 أفلام فقط بدأتهم بدور "كومبارس" صامت حتى وصلت لدور البطولة في فيلم "اليوم السادس" ليوسف شاهين بعدما لمعت في عالم الغناء ، ففي عام 1954 بدأت مسيرتها في السينما المصرية بفيلم "أرحم دموعي" من إخراج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة ويحيي شاهين ، وفي العام نفسه قدمت مع المخرج حسن الصيفي فيلم "الظلم حرام" من بطولة شادية وعماد حمدي واسماعيل ياسين وماجدة وكانت بالفيلم كومبارس صامت.

وفي عام 1955 اختارها المخرج نيازي مصطفى لتقوم بدور الممرضة يولندا في فيلم "سيجارة وكاس" من بطولة فاتن حمامة وسراج منير، لتقرر بعدها داليدا الهجرة إلى فرنسا لتحترف الغناء وتحقق شهرة كبيرة.