شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى لوالدته: فنانة عظيمة وأم عبقرية.. أقول إيه أكتر من سمية الألفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم أحمد الفيشاوي رسالة لوالدتها الفنانة سمية الألفي، حيث نشر صورتين لها بين الماضي والحاضر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"فنانة عظيمة وأم عبقرية، أقول ايه أكتر من سمية الألفي، أميرة حقيقية، أحبك يا ماما"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه، وأبدت النجمة رانيا يوسف إعجابها بها وعلقت عليها بمجموعة قلوب.



احمد الفيشاوي

وكان الفيشاوى كشف عن البرومو الدعائي الأول لفيلم "30 مارس"، المقرر عرضه قريبا فى دور العرض السينمائى، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" الذى يظهر فيه مع النجمة دينا الشربيني فقط، مصحوبا بتعليق :"تفتكروا ايه هيحصل في 30 مارس".

فيلم "30 مارس" تدور أحداثه فى إطار "الساسبنس والتراجيديا"، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏دينا الشربينى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم.

من ناحية أخرى، تعاقد النجم أحمد الفيشاوى على فيلم "ريتسا"، مع المنتج أيمن يوسف، ليجسد الدور الرئيسى فى الفيلم وهو دور "مالك"، لينضم لأسرة العمل مع الفنان الكبير محمود حميدة، الذى تعاقد منذ عدة أسابيع، الفيلم من تأليف معتز فتيحة، إخراج محمد بكير، على أن يتم الإعلان عن انطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، ليتم طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الربيع المقبل.