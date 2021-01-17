شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة معلم .. شاهد 10 صور من فرح محمد رجب وهاجر أحمد في الحلقة 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت الأحداث في الحلقة الـ 40 من مسلسل ضربة معلم للنجم محمد رجب، وذلك بعدما أقيم زفاف جابر علي الفنانة هاجر أحمد ضمن أحداث حلقة أمس والتي تصدرت قوائم البحث بمجرد عرضها علي قناة cbc.



ضربه معلم

ويعمل محمد رجب كـ"عتال" فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.



ضربة معلم

وشهدت الأحداث السابقة ذهاب منصور "محمد عز" إلى منزل أميرة العايدى طليقة والده الحاج شيردى "رياض الخولى" وابنته ليلى "هاجر أحمد" وهددهما بعدما علم بوصية والده

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.



ضربة معلم محمد رجب

وكان قد انتهى النجم محمد رجب من تصوير مسلسله "ضربة معلم" مؤخرا وقد احتفل فريق العمل داخل أحد أستوديوهات شبرامنت بانتهاء المسلسل والتقطوا صورًا تذكارية مع النجم محمد رجب.



رانيا فريد شوقى



رياض الخولى ورانيا فريد شوقى



رياض الخولى وهاجر احمد



محمد رجب ضربة معلم



محمد رجب وهاجر احخمد



محمد رجب